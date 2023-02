Mission: Impossible 8, Tom Cruise atterrato a Bari per delle riprese imminenti

Dopo mesi di riprese, apprendiamo oggi dell’arrivo di Tom Cruise a Bari per nuovi ciak di Mission: Impossible 8, la pellicola in arrivo l’anno prossimo.

L’attore è stato avvistato poche ore fa all’aeroporto pugliese e, stando a Telebari, sarebbe decollato in elicottero verso una portaerei nell’Adriatico lontana dalla costa per girare delle sequenze per il film. Cruise, in realtà, era già atterrato nel capoluogo pugliese domenica notte, come confermato dall’Apulia Film Commission.

Nelle ultime ore si stanno rincorrendo diverse indiscrezioni sulla presenza dell’attore in Italia, visto che alcune voci lo vedrebbero in partenza per Matera, che qualche anno fa ha ospitato le riprese di No Time To Die.

In attesa di aggiornamenti, ecco uno scatto dell’attore:

Vi ricordiamo che le date di uscita dei prossimi film di Mission: Impossible sono il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024.

