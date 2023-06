Ci siamo: si terrà oggi a Roma la premiere mondiale di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1, il film di Christopher McQuarrie che arriverà nelle sale il 12 luglio. La scelta della capitale non è un caso: le riprese del film iniziarono proprio a Venezia nell’ormai lontano 2020, e vennero interrotte a causa del Covid. Più avanti, la troupe tornò in Italia e girò numerose sequenze anche a Roma: il nostro paese pare abbia parecchio screentime nell’atteso blockbuster. Si tratta comunque della prima di numerose premiere che toccheranno tutti gli angoli del pianeta fino all’uscita del film: Londra il 22 giugno, Abu Dhabi il 26 giugno, Seoul il 29 giugno, Sydney il 3 luglio, New York City il 10 luglio, Tokyo il 17 luglio.

La premiere di oggi coinvolge tre momenti: alle 16.30 a Piazza di Spagna ci sarà un red carpet, per stampa e fotografi, che coprirà la scalinata di Trinità dei Monti, allestita proprio in queste ore:

Successivamente, alle 19.30, l’altro red carpet su via della Conciliazione, dove si terrà l’anteprima a inviti del film. Infine alle ore 22 si terrà un party alla terrazza Caffarelli.

Attesi sul red carpet tutti i protagonisti del film. Simon Pegg e Pom Klementieff, per esempio:

Hayley Atwell:

E poi c’è lui, ovviamente, Tom Cruise, che da giorni viene avvistato in uscita dall’hotel dove alloggia a Trinità dei Monti. Ecco alcuni video e alcune foto scattate dai fan in queste ultime ore:

IS THIS REAL LIFE pic.twitter.com/nmS6jmz7Du — Charlie (@charletty_) June 18, 2023

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno nella nostra scheda.

