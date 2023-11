In una recente intervista video con Vanity Fair, Nicolas Cage ha avuto di rivedere e commentare alcune scene di altrettanti titoli della sua ricca filmografia. Tra queste, anche quella celebre in Il mistero dei Templari, in cui il suo personaggio, il cacciatore di tesori e crittologo Benjamin Gates, dice per la prima volta: “Ruberò la Dichiarazione d’indipendenza“.

Ecco cosa ne pensa l’attore a quasi vent’anni di distanza:

Come si fa a prendere qualcosa che è così profondamente ridicolo e a cercare di venderlo? Quello che mi piace davvero di quella scena, rivedendola per la prima volta dopo molti anni, è la positività del personaggio. Lui ci crede davvero. La venera davvero. Penso che sia affascinante.

Non riesco a dire [la battuta] senza ridere. È stata oggetto di meme così tante volte. È stata ripresa al Saturday Night Live. Ma non si può fare a meno di ridere! Penso che ciò che lo fa funzionare sia la serietà con cui io e Justin [Bartha] la interpretiamo. Se si fa la scena per fare ridere, allora è una screwball comedy, è stupida e non fa per me. Non è quello il mio approccio. Il fatto che l’abbiamo interpretato come attori drammatici lo rende ancora più divertente di quanto sarebbe stato se fosse stato una [scena] slapstick. Penso che [il regista] Jon Turteltaub l’abbia girata con cura. Ha fatto in modo che i personaggi sembrassero avere una grande riverenza e un grande riguardo [per la Dichiarazione d’Indipendenza]… come un oggetto sacro. Ma dire con “La ruberò” è così ridicolo che non si può fare a meno di amarla. È bello rivedere quella scena.