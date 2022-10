Il mistero dei Templari: nuove voci sul terzo film con Nicolas Cage

In un articolo incentrato sulla rinascita di Nicolas Cage dopo la sua apparizione acclamata nel film indipendente Pig, l’Hollywood Reporter parla del nuovo “potere” dell’attore, che dopo più di 10 anni dal secondo Ghost Rider è tornato a essere oggetto di diversi “corteggiamenti” a Hollywood.

Dopo anni trascorsi a girare film indipendenti (a parte i ruoli vocali nei Croods e nel Ragnoverso), Cage ha cominciato a guardarsi attorno dopo una serie di potenziali offerte, incrementando anche i suoi compensi. Sono ancora lontani i tempi dei 20 milioni di dollari per film come Fuori in 60 secondi e Windtalkers, ma per Il talento di Mr. C l’attore ha ricevuto 7 milioni di dollari, mentre per un ruolo da non protagonista in Renfield 3 milioni di dollari.

All’orizzonte potrebbero esserci progetti ancora più redditizi perché secondo il sito l’attore non sarebbe solo in lizza per un ruolo nel sequel di Face/Off, ma anche per un nuovo episodio di Il mistero dei templari. A quanto pare i progetti in questione sarebbero in “vari stadi di discussione“.

Ricordiamo che, nel frattempo, è in lavorazione per Disney+ una serie basata sul franchise, che, tra gli interpreti dei due film, vedrà solamente il ritorno di Justin Bartha. Nicolas Cage non è stato infatti coinvolto al momento, ma i suoi autori continuano a sperare che possa apparire. La serie arriverà su Disney+ il 14 dicembre.