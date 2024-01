Dopo la fine delle riprese, sono online le prime foto dal set di Modi, il film ispirato alla vita dell’artista italiano Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp con protagonista Riccardo Scamarcio.

L’attore ha ringraziato Al Pacino per il suo ritorno dietro la macchina da presa:

Imbarcarsi in questo viaggio cinematografico come regista di Modi è stata un’esperienza incredibilmente soddisfacente che mi ha trasformato. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il cast, alla troupe e ai produttori per il loro impegno e la loro creatività. E ad Al, che ha chiesto che fossi io a dirigerlo… come avrei potuto dire di no ad Al Pacino? Modi è una dimostrazione dello spirito collaborativo della produzione cinematografica indipendente, sono così emozionato di mostrare questa storia unica e avvincente al mondo.

Il film è stato girato in gran parte a Budapest, mentre quelle di Al Pacino – che interpreterà il collezionista Maurice Gangnat – sono state le ultime scene girate negli Stati Uniti.

Ecco le foto:

In Modì Riccardo Scamarcio interpreta il pittore maledetto, celebre per i suoi ritratti e i suoi nudi. Al Pacino presta il volto a Maurice Gangnat, collezionista d’arte internazionale e infine Luisa Ranieri veste i panni di Rosalie, la proprietaria di un café italiano a Parigi in cui Modigliani lavorava.

