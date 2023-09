Come annunciato alcuni giorni fa, Johnny Depp ha battuto i primi ciak di Modì, il film ispirato alla vita dell’artista italiano Amedeo Modigliani, a Budapest.

Nel cast del film troveremo Riccardo Scamarcio, Luisa Ranieri e Al Pacino e in effetti proprio Scamarcio nei panni del pittore maledetto è il protagonista del primo video dal set, come potete vedere a seguire.

Attualmente le riprese di Modì sono in corso a Budapest (che rappresenterà la Parigi del film), ma nel giro di qualche settimana si sposteranno in Italia.

Per Johnny Depp si tratta del secondo film da regista, 25 anni dopo Il coraggioso in cui recitava al fianco di Marlon Brando.

In Modì Riccardo Scamarcio interpreta il pittore maledetto, celebre per i suoi ritratti e i suoi nudi. Al Pacino presta il volto a Maurice Gangnat, collezionista d’arte internazionale e infine Luisa Ranieri veste i panni di Rosalie, la proprietaria di un café italiano a Parigi in cui Modigliani lavorava.

