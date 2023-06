Emma Heming Willis è tornata a parlare di suo marito Bruce Willis, che l’anno scorso si è ritirato dalle scene a causa di una diagnosi di afasia e che, come confermato ufficialmente dalla sua famiglia, soffre di demenza frontotemporale.

La donna ha annunciato su Instagram che le sperimentazioni cliniche per la ricerca di una cura sono terminate.

“Ieri ho letto che la Wave Life Sciences ha terminato le sperimentazioni cliniche per la cura potenziale della demenza frontotemporale e della sclerosi laterale amiotrofica” ha scritto. “Sebbene non sono certa che avrebbe potuto aiutarci, non importa, perché mi sembra comunque un pugno nello stomaco“.

Ha poi aggiunto: “Ma guardo sempre al lato positivo delle cose… ci stanno provando. Perciò vorrei ringraziare la Wave Life Sciences, la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation e la AFTD che hanno svolto un ruolo attivo durante le sperimentazioni. Vi prego di proseguire su questa strada, costruite sulla base delle scoperte e non gettate la spugna con questa amorevole comunità. La nostra famiglia continuerà a mantenere la fede e a non perdere mai la speranza“.

