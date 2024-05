In una recente puntata del WTF podcast, Molly Ringwald – attrice iconica degli anni ’80 che ha recitato in Breakfast Club, Bella in rosa e che abbiamo di recente visto anche in The Bear – ha condiviso il suo vissuto del crescere come giovane donna a Hollywood, sottolineando la tossicità dell’ambiente e come sia impossibile sfuggirgli.

Durante il podcast, infatti, il conduttore ha ironicamente affermato quanto, a Hollywood, ci si ritenga fortunate a non finire in situazioni in cui si approfittano di te come donna, affermazione alla quale la Ringwald ha risposto senza peli sulla lingua:

“Oh, di me si sono approfittati” ha confessato. “Non riesci proprio ad essere una giovane attrice a Hollywood senza che qualche predatore ti giri attorno“.

Ha poi aggiunto:

Può essere davvero straziante e frustrante. E ora ho mia figlia di 20 anni che mi dice che vuole anche lei fare l’attrice, nonostante ammetto di avere fatto qualsiasi cosa per farla desistere e convincerla a intraprendere qualsiasi altra carriera. È davvero difficile.

Fonte: People

