Dopo tanti anni, il film di Monopoly è finalmente pronto a concretizzarsi, questa volta con la LuckyChap di Margot Robbie.

Annunciato per la prima volta nel 2015, il film nel corso degli anni ha affrontato una serie di ostacoli: nel 2019 era stato svelato che al progetto avrebbero lavorato Kevin Hart insieme alla sua casa di produzione HartBeat Productions, ma poi il progetto è finito nel dimenticatoio.

Tutto è cambiato quando l’anno scorso l’anno scorso la Hasbro ha finalizzato la vendita di Entertainment One alla Lionsgate per mezzo miliardo di dollari. All’epoca lo studio aveva annunciato che tra i film in sviluppo ci sarebbe stato proprio Monopoly e alla fine la major ha reclutato la casa di produzione di Margot Robbie, che dopo Barbie porterà il celebre gioco da tavolo sul grande schermo.

“Monopoly è una proprietà di punta… il gioco di parole è voluto” ha commentato la LuckyChap, guidata fa Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara. “Come tutte le migliori proprietà intellettuali, questo gioco ha divertito per generazioni tutto il mondo, perciò siamo così emozionati di poter dare vita a questo gioco assieme alle splendide squadre della Lionsgate e della Hasbro”.

Al momento il progetto non ha ancora una data d’uscita.

