Con oltre 400 milioni di dollari incassati in tutto il mondo,è il primo grande blockbuster di successo uscito durante la pandemia (e non è ancora arrivato in Brasile, Giappone, Regno Unito e altri paesi), e ora il regista Adam Wingard è in trattative con la Legendary Pictures per dirigere il seguito.

Gli incassi deludenti e l’accoglienza negativa della critica del predecessore, Godzilla: King of the Monsters, avevano quasi convinto la casa di produzione a interrompere il MonsterVerse, ma sembra che le cose siano cambiate drasticamente e che ora la Legendary stia pensando a un nuovo film, che potrebbe intitolare – secondo quanto afferma l’Hollywood Reporter – Son of Kong.Le trattative con Wingard sono appena iniziate, e se andassero a buon fine sarebbe il primo regista a tornare a lavorare nel franchise da quando la Legendary ha siglato l’accordo con la Toho per realizzare Godzilla, uscito poi al cinema nel 2014. Certo, Wingard ora è piuttosto impegnato: deve realizzare un live action di Thundercats sempre per la Warner (ma l’idea è che la priorità possa essere il MonsterVerse), inoltre la Paramount lo ha ingaggiato per il sequel di Face/Off.

Nessuno sceneggiatore è stato ancora coinvolto per questo potenziale Son of Kong, ma sembra che Wingard sia stato molto coinvolto nello sviluppo della trama, delle ambientazioni e nell’espansione del MonsterVerse con Godzilla vs. Kong, e potrebbe aver già proposto varie idee. Vi terremo aggiornati!

Vi ricordiamo che Godzilla vs. Kong uscirà in Italia unicamente in digitale il 6 maggio. Questa la trama: