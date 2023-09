Per anni il divulgatore scientifico e astrofisico Neil deGrasse Tyson ha condiviso un certo sdegno per le leggi della fisica violate da Armageddon di Michael Bay, ma poi è arrivato Moonfall.

In occasione del Jess Cagle Show, Tyson ha criticato la trama e l’accuratezza scientifica della pellicola di Roland Emmerich:

Ha poi citato un altro esempio di come la trama dei film a volte si faccia più complicata del dovuto:

In Terminator sentiamo: “Voglio uccidere i tuoi genitori così non potrai nascere”. Ma sul serio? Basta evitare che i genitori si incontrino o fare in modo che facciano sesso 20 minuti dopo. In questo modo creeranno un altro zigote. I film, in alcuni casi, esagerano con le soluzioni a certi problemi.