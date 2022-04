, il cinecomic Marvel prodotto dalla Sony, è nei cinema internazionali da poco meno di dieci giorni e finora la pellicola diretta dae interpretata da Jared Leto e Matt Smith ha incassato, globalmente, circa 90 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo ).

Anche se, ora come ora, non c’è nulla di stabilito circa il prosieguo delle avventure cinematografiche di Michael Morbius, le due scene post-crediti del film di Daniel Espinosa (ECCO LA DESCRIZIONE DELLE SCENE POST CREDITI) suggeriscono già che il personaggio interpretato da Jared Leto potrebbe apparire nuovamente sul grande schermo, nonostante lo scarso apprezzamento della critica e quello un po più clemente del pubblico, per lo meno stando a quanto riportato da Rotten Tomatoes.

E, pur premettendo di non essere a conoscenza dei dettagli di quello che la Sony voglia fare nel futuro più o meno prossimo con i personaggi Marvel di cui detiene i diritti di sfruttamento, lo stesso Daniel Espinosa si dice molto entusiasta ed emozionato circa i vari crossover ch si renderanno possibili.

Dalle pagine di Games Radar / Total Film spiega:

Ricordo che, quando avevo 12 anni, ho letto questo fumetto intitolato Secret Wars in cui avevano portato tutti i supereroi e i super villain in un pianeta e dovevano lottare fra di loro. È una cosa che alla Marvel si è sempre fatta, c’è da sempre questa fascinazione per la creazione di grandi gruppi, nuove amicizie contro vecchie amicizie. E penso che tutti noi fan della Marvel desideriamo tantissimo vedere riuniti insieme i personaggi del Sony-verso insieme. Credo che il futuro sarà molto emozionante. I piani vengono stabiliti dalla Sony a porte chiuse in stanze dove neanche io posso entrare, ma dai piccoli stralci d’informazione che ho intercettato posso dire di essere colmo di gioia. Ma non posso parlare, altrimenti mi farebbero fuori!

Fra i nuovi progetti cinefumettistici della Sony collegati al mondo Marvel troviamo Madame Web e Kraven il Cacciatore.

