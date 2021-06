Nel corso di un’intervista per la promozione di Fast & Furious 9 ha parlato brevemente di, il cinecomic Sony con Jared Leto in arrivo l’anno prossimo.

L’attore ha spiegato che il film è stato rimandato a ottobre per “approfittare dell’energia di Halloween” e che farà parte dell’Universo Cinematografico Marvel. Invitato a chiarire se farà parte dello stesso mondo degli Avengers, l’attore ha ribattuto “sì”.

#Morbius star Tyrese Gibson says the movie is part of the Marvel Cinematic Universe. 🚨 pic.twitter.com/zweG5s85uk — Phase Zero (@PhaseZeroCB) June 15, 2021

Nel giro di poche ore, dopo la circolazione della notizia, la Sony è corsa ai riparti diramando una smentita ufficiale: non solo il film non farà parte dell’UCM, ma non uscirà neanche a ottobre: l’uscita prevista resta il 28 gennaio 2022.

Come sappiamo dal trailer, il film condividerà effettivamente dei personaggi con l’Universo Cinematografico Marvel, ma non faranno parte dello stesso mondo.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figurano come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Questa la sinossi:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.