Morbius ha generato molto più interesse per gli aneddoti sulle lunghissime pause al bagno fatte da Jared Leto durante le riprese e per l’ironia che il film ha scatenato online che per effettivi meriti artistici e produttivi (di fatto sostanzialmente assenti, stando all’accoglienza riservata al progetto tanto dalla critica quanto dal pubblico).

La Sony ha anche cercato di cavalcare l’onda di questa “seconda vita” avuta dal film sui social riportandolo al cinema un paio di settimane fa, con risultati nuovamente fallimentari.

A quanto pare però, Morbius sta recuperando un po’ di terreno, per lo meno negli Stati Uniti, nel mercato del video-on-demand. Stando a quanto riportato da Fandango, nella settimana che va dal 13 al 19 giugno, la pellicola con Jared Leto ha ottenuto la prima posizione nella chart VOD, battendo titoli come Uncharted, Troppo cattivi, The Batman ed Everything Everywhere All at Once. Sarà interessante constatare se, dopo il fallimento al box-office cinematografico, il lungometraggio sarà in grado di recuperare grazie ai risultati nel mercato VOD.

