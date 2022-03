Mentre stiamo cercando di capire come verrà gestita la questione del Multiverso in, il cinecomic di Daniel Espinosa cone Matt Smith, nel corso della promozione stampa della pellicola il protagonista ha parlato del possibile incontro che potrebbe esserci, in futuro, fra Michael Morbius e Spider-Man.

Durante il junket statunitense del cinecomic Marvel prodotto dalla Sony Pictures, Comic Book ha chiesto a Jared Leto contro quale Spider-Man vorrebbe far combattere il suo Morbius. Questa la risposta data dall’attore:

Ti dirò una cosa, amico mio. Li affronterei tutti, li affronterei tutti. Non sono spaventato. Non sono spaventato, ma devo dire che c’è qualcosa in merito allo Spider-Man di Tom Holland e Morbius intesi come un nuovo capitolo di questo Universo, che mi pare del tutto appropriato. E mi piacerebbe vederli sul ring uno contro l’altro. Personalmente credo che Tom abbia fatto un lavoro sensazionale con quel personaggio. È un grande attore e ha portato un sacco di energia e umorismo in quel ruolo ed è una cosa ottima.

Se, da una parte, le recensioni della pellicola non sono ancora arrivate, giusto ieri mattina abbiamo potuto riportare le prime reazioni su Morbius date dalla stampa e dai fan dopo i vari fan screening che si sono tenuti in svariate città. Reaction che, come abbiamo riportato in questo articolo, sono tutto fuorché confortanti: il nuovo exploit cinefumettistico di Jared Leto sembra già un fallimento su tutta la linea. Morbius a parte, Jared Leto è attualmente su Apple TV+ con WeCrashed, progetto basato sul podcast di successo di Wondery intitolato WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, di Lee Eisenberg e Drew Crevello che racconta la storia vera della nascita di WeWork. Concepito come un unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente fino diventare in meno di un decennio un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato.

