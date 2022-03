Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ieri abbiamo riportato la descrizione delle due scene post-crediti presenti in, il cinecomic con Jared Leto in uscita il prossimo 31 marzo nelle sale cinematografiche dello stivale ( TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE SCENE POST-CREDITI DI MORBIUS ). Chiaramente, se volete evitare ogni forma di spoiler, ribadiamo di non proseguire nella lettura di questo articolo.

In queste due scene ritroviamo l’Adrian Toomes / Avvoltoio di Spider-Man: Homecoming interpretato da Michael Keaton. La presenza dell’attore nella pellicola di prossima uscita in esclusiva cinematografica non è un mistero visto che veniva annunciata già dai trailer della pellicola Marvel prodotta dalla Sony Pictures. Nel corso do un Botta & Risposta su Twitter, il regista di Morbius Daniel Espinosa ha confermato l’identità di questa variante che è effettivamente quella che abbiamo già conosciuto nella pellicola di Spider-Man facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Il filmmaker spiega:

Alla fine di Venom: la furia di Carnage e di Spider-Man: No Way Home, nonché proprio nel corso di No Way Home, viene stabilito chiaramente che è possibile per i personaggi trasferirsi da un Multiverso a un altro. Gli eventi di No Way Home hanno avuto come effetto quello di trasferire Venom e l’Avvoltoio (e magari altra gente, chissà) avanti e indietro dall’universo del Marvel Cinematic Universe e da quello di Venom.

Cosa ne pensate di questa spiegazione data dal regista del cinecomic?

Trovate tutte le informazioni su Morbius nella nostra scheda del film!

Quanto attendete Morbius, il film con Jared Leto al cinema alla fine di marzo? Se siete iscritti a BadTaste+, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!