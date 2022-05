, il film di Daniel Espinosa interpretato da Jared Leto e prodotto dalla Sony, è arrivato nelle sale cinematografiche dello stivale il 31 marzo. Come noto, l’apprezzamento di critica e pubblico non è stato di certo molto elevato. Se, da una parte, i due film di Venom prodotti dalla Sony sono stati demoliti dalla stampa riuscendo comunque a catturare l’attenzione del pubblico, conla magia non si è ripetuta e l’accoglienza è stata decisamente più tiepida. La pellicola ha incassato, in tutto il mondo, circa 163 milioni di dollari (fonte: box office mojo ) a fronte di un budget di circa 80 (esclusa la P&A e le spese sostenute per i vari rinvii della release).

Fra gli argomenti più dibattuti del progetto, possiamo annoverare anche le due scene post-crediti che, lo ricordiamo, sono state girate molto tempo dopo la sessione principale di riprese, avvenuta nella primavera del 2019. Se avete visto Morbius sapete bene che queste due scene post crediti sono concepite con lo scopo di collegarsi a quanto visto in Spider-Man: No Way Home e non solo.

Con la complicità dell’arrivo di Morbius in Digital HD, la seconda scena extra è finita online su Twitter. Potete vederla direttamente qua sotto:

sorry but Morbius’ post-credit was awful lmao pic.twitter.com/uOVtNt2EWE — Di. (@HailEternal) May 15, 2022

