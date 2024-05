Tyrese Gibson ha vestito i panni dell’agente dell’FBI Simon Stroud nel cinecomic Marvel/Sony Morbius, arrivato nelle sale nel 2022.

In una recente intervista a CBR l’attore ha sottolineato la sua disponibilità per tornare in un eventuale sequel del cinecomic:

Sto aspettando la chiamata. Sarebbe un onore lavorare ancora con Daniel Espinosa e con la troupe.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni su Morbius nella nostra scheda del film!

Classifiche consigliate