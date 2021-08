LEGGI ANCHE – Morgan Freeman e Ruby Rose nel primo trailer di Vanquish

Secondo quanto riportato da Collider (Baie des flamboyants, Coeur océan) farà il suo debutto al cinema condividendo lo schermo con Morgan Freeman e Cole Hauser (Yellowstone) nel thriller indie intitolato

George Gallo (Middle Men) sta dirigendo il film, che segue le vicende di un detective della polizia di New York (Hauser) mentre dà la caccia a un serial killer i cui omicidi sembrano essere associati al brutale rituale tribale sudafricano noto come Muti, in cui la vittima dell’omicidio viene ucciso in un modo tale da poter utilizzare le parti del corpo del malcapitato in rituali della stregoneria medicinale.

Freeman vestirà i panni del professor Mackles, un antropologo che nasconde un indicibile segreto, mentre Hilaire interpreterà il partner di Hauser, ed è a conoscenza del tragico passato dell’uomo e per questo è molto protettiva nei suoi confronti. Completano il cast Peter Stormare (Fargo) e Vernon Davis.

Bob Bowersox, Jennifer Lemmon, Giorgia Iannone, Luca Giliberto, Ferdinando Dell’Omo e Francesco Cinquemani hanno scritto la sceneggiatura del film.

la produzione è attualmente in corso a Jackson, Mississippi. Presto si sposterà anche in Italia.

Cosa ne pensate di questo progetto con Morgan Freeman e Murielle Hilaire? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!