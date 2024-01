Ana Ofelia Murguía, rinomata attrice messicana che ha prestato la voce a Mamá Coco nel film d’animazione Pixar del 2017, è morta domenica scorsa all’età di 90 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata data dall’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura del Messico.

“Con profonda tristezza annunciamo la morte dell’attrice Ana Ofelia Murguía, che era parte integrante del cast della Compɑñíɑ Nɑcionɑl de Teɑtro di Inbal e la cui carriera è stata vitale per le arti performative in Messico” hanno scritto su X.

Con profunda tristeza lamentamos el sensible deceso de la primera actriz Ana Ofelia Murguía, quien formaba parte del elenco estable de la @CNTeatromx del #INBAL y cuya trayectoria artística fue vital para las artes escénicas de México. Enviamos condolencias y abrazamos con… pic.twitter.com/BnEkpxG4k2 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) December 31, 2023

Nei suoi 40 anni di carriera, Ana Ofelia Murguía ha regalato grandi interpretazioni al cinema, in teatro e in televisione, da “Mozart in the Jungle” a “Tear This Heart Out”, passando per “The Queen of the Night” e “No One Will Speak of Us When We’re Dead”. In tutto ha lavorato a 70 opere teatrali e più di 90 film.

Tra i ruoli che più hanno toccato il pubblico, ovviamente, quello vocale in Coco, in cui ha prestato la voce alla bisnonna del protagonista.

