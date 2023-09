Ospite di un video di First We Feast, Ed Boon, co-creatore di Mortal Kombat, ha rivelato di aver ricevuto per posta un pericoloso oggetto di scena dal set del primo adattamento cinematografico del celebre videogioco, uscito nel 1995 (LEGGI LO SPECIALE).

Ecco quale:

Non ne conoscevo l’esistenza, ma quando hanno girato il primo film di Mortal Kombat, per qualche pericoloso motivo hanno creato il coltello di Kano [personaggio dei videogame]. Un coltello gigantesco, non sicuro. L’hanno marchiato e me ne hanno mandato uno, e io sono l’opposto di chi usa i coltelli, ma è davvero bello. È il mio preferito.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Diretto da Paul W. S. Anderson, Mortal Kombat del 1995 vede nel cast Robin Shou, Christopher Lambert, Linden Ashby, Talisa Soto, Bridgette Wilson e Cary-Hiroyuki Tagawa. Vi ricordiamo che nel 2021 è uscito un nuovo adattamento del celebre videogioco, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Di quest’ultimo film è stato inoltre annunciato un sequel, che potrebbe arrivare nella prima parte del 2024.

