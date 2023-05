Secondo quanto rivelato da The Wrap Karl Urban, star della serie The Boys, sarebbe in trattative con la Warner Bros. per vestire i panni di Johnny Cage in Mortal Kombat 2, sequel del film del 2021 tratto dall’omonimo franchise videoludico.

Lo stesso produttore Todd Garner ha condiviso sui suoi social un post con la sopracitata notizia.

Del film sappiamo, al momento, poco o nulla, se non che sarà il sequel del blockbuster uscito nel 2021 in piena pandemia: le ultime notizie a riguardo erano arrivate a luglio dell’anno scorso, quando Simon McQuoid è stato confermato alla regia.

Non sappiamo quanto Mortal Kombat 2 uscirà, ma è probabile che arrivi nella prima parte del 2024. Vi terremo aggiornati!

Classifiche consigliate