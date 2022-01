Da Deadline giunge notizia che la New Line ha messo in cantiere un nuovo film di Mortal Kombat dopo il film arrivato l’anno scorso. Per l’occasione ha ingaggiato lo sceneggiatore, che di recente ha lavorato alla serie Marvel/Disney+ con Oscar Isaac e Ethan Hawke,

Il primo film è approdato negli Stati Uniti l’anno scorso ed è stato distribuito contemporaneamente in sala e sulla piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO MAX. A fronte di un budget di circa 55 milioni, ne ha incassati 83,7 milioni a livello mondiale (via BoxOfficeMojo).

Le cifre in condizioni “normali” difficilmente avrebbero garantito un sequel, ma il titolo ha ottenuto uno straordinario successo sulla piattaforma e sembra che alla fine la New Line abbia deciso di fare un secondo tentativo.

La sinossi del primo film:

In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità—e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana—l’immenso potere custodito nella sua anima—in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?