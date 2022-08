Mortal Kombat: Hiroyuki Sanada vorrebbe tornare nel sequel nei panni di Scorpion

Hiroyuki Sanada, attore che ha vestito i panni di Scorpion nel più recente film di Mortal Kombat, ha accennato a un suo possibile ritorno anche nel sequel.

Intervistato da ComicBook.com riguardo al suo coinvolgimento nel progetto l’attore ha dichiarato:

Non ne ho idea, non ho ancora avuto notizie al riguardo. Ma spero realizzino una parte per Scorpion, così potrò dire ancora “Get over here!“.