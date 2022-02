LEGGI ANCHE – Mortal Kombat avrà un sequel, ingaggiato lo sceneggiatore di Moon Knight

In una recente intervista per Film Updates per la promozione del film Netflix Fistful of Vengeance, Lewis Tan ha parlato brevemente del sequel di

Ecco le speranze dell’attore:

Abbiamo a bordo uno sceneggiatore fantastico, Jeremy Slater, che ha scritto Moon Knight per la Marvel. Scrive davvero bene ed è davvero sveglio, non vedo l’ora di scoprire cosa svilupperà perché non è facile con Mortal Kombat. Ci sono così tante storie, è così complesso e con tanti personaggi. È difficile condensare tutto in due ore, o un’ora e mezza. La speranza è che il sequel duri di più e che possa esplorare altri personaggi e altri temi, diventando più violento e più colossale del primo. È il nostro obiettivo.

Il film è arrivato negli Stati Uniti nel 2021 ed è stato distribuito contemporaneamente in sala e su HBO MAX. Costato circa 55 milioni, ne ha incassati 83,7 milioni a livello mondiale.

