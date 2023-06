In un’intervista con ScreenRant, lo stuntman J.J. Perry ha raccontato il grave infortunio subito sul set del primo film di Mortal Kombat, uscito nel 1995 (LEGGI LO SPECIALE). La scena in questione è il combattimento tra Johnny Cage e Scorpion, in cui il primo cade da un’impalcatura di bambù.

Ecco cosa è accaduto a Perry:

Mi sono rotto una costola facendo quella [caduta], perché una delle [impalcature] era dura e ricordo di essermi distrutto, e quella è stata la fine. Era l’ultimo giorno dell’ultima scena. Ero già stato messo al tappeto da un calcio alla testa in Corea, ma non ero mai stato messo al tappeto da un colpo al corpo in un torneo. Ho subito colpi al corpo in palestra da pesi massimi e simili, ma non riuscivo a respirare.

E non potevo farmi prendere dal panico, quindi ho detto: “Ok, riprenditi, tutti stanno guardando, stai calmo“. [Dico:] “Non riesco a respirare, Jeff [Imada, celebre stuntman]“. Jeff mi fa: “Amico, stai bene?“. E io: “Non ne sono ancora sicuro“. E lui: “No, va bene“. Mi sono dimenato, e non so se avete mai avuto una costola rotta, ma non potete tossire, starnutire, scoreggiare, fare la cacca, niente di tutto questo. Così ho preso uno di quegli impacchi di neoprene, l’ho avvolto e ho cercato di far finta di stare bene, ma mi hanno mandato in ospedale, mi hanno fatto una radiografia e mi hanno detto: “Hai una costola rotta“.