Mrs Doubtfire è uno dei film più iconici di Robin Williams.

Festeggiando i 30 anni dall’uscita della pellicola, Chris Columbus, il regista, ha rivelato che possiede più di 900 scatole di scarti del girato. Questo perché Robin Williams improvvisava tutto il tempo.

All’inizio venne da me e mi disse: “Hey capo, se ti va bene io lavoro facendo tre o quattro riprese di quello che è scritto in sceneggiatura e poi ci divertiamo.” Dicendo così voleva dire che avrebbe improvvisato. E così è come ha girato ogni scena. Avevamo quello che era scritto e poi Robin si lasciava andare.

Continua:

La povera script supervisor. Ricorda, eravamo a inizio anni ’90, non batteva a macchina quello che lui diceva. Lo scriveva a mano e Robin cambiava tutto. Siamo arrivati al punto che ho dovuto girare il film con quattro cineprese per stare al suo passo. Nessuno sapeva cosa avrebbe detto o quando e volevo che la cinepresa fosse sugli altri attori per cogliere le loro reazioni.

Conclude con l’idea che sarebbe bello creare un documentario con tutto quel materiale:

Ci sono 972 scatole di girato di Mrs Doubtfire – girato che abbiamo usato per il film, gli scarti, il dietro le quinte – che si trovano in un magazzino da qualche parte. Vorremmo assumere un montatore perché lo guardi. Vogliamo mostrare il processo creativo di Robin. C’è qualcosa di speciale e magico nel modo in cui lavorava.

In Mrs Doubtfire Williams interpreta un attore spiantato e divorziato che si traveste da vecchia tata solo per poter stare insieme ai suoi figli. Nel cast insieme a lui troviamo Pierce Brosnan e Sally Field.

FONTE: Variety

