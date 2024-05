Lisa Jakub, interprete di Lydia Hillard, una dei tre figli di Daniel Hillard (Robin Williams) e Miranda Hillard (Sally Field) nel cult del 1993 diretto da Chris Columbus Mrs Doubtfire, ha ricordato di quando, a causa dei suoi impegni per il film, venne espulsa da scuola e l’amatissimo Williams la fece scrivendo una lettera al preside.

Ospite del podcast di Matthew Lawrence (che in Mrs Doubtfire interpretava suo fratello) e dei suoi fratelli, Lisa Jakub ricorda:

Mi hanno cacciata dalle superiori perché ero impegnata sul set del film. Sono canadese. Stavo frequentando la scuola superiore in Canada, poi sono partita per quattro mesi per girare il film. Stavamo cercando di organizzare un sistema, prima dell’avvento di Internet, in cui avrei spedito avanti e indietro i miei compiti alla scuola. Abbiamo fatto così per un po’. Come ricorda bene Matt, avevamo lezioni private, tre ore di studio sul set ogni giorno. Erano trascorsi un paio di mesi di riprese e la mia scuola in Canada ha mandato una nota dicendo: Questo modus operandi non funziona più per noi, non tornare più”. Sì, ero in prima superiore. Ero devastata. Era così straziante, perché avevo questa vita molto insolita, e quella era l’unica cosa normale.