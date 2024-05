Lisa Jakub, l’attrice che ha interpretato la figlia del personaggio di Robin Williams in Mrs. Doubtfire, ha lodato il compianto attore.

In occasione del Memorial Day, giorno in cui negli Stati Uniti d’America si commemorano i soldati americani caduti in guerra, l’attrice ha ricordato l’impegno di Williams nei confronti dei veterani.

“Tantissime persone mi hanno detto che Robin sosteneva tantissimo i veterani, faceva in modo che le produzioni ingaggiassero ex soldati come comparse sul set, non lo sapevo all’epoca” ha spiegato l’attrice. “Mi piace che tra me e lui ci sia questo legame“.

Jacob ha spiegato infatti di essere presidente di una organizzazione no-profit dedicata ai veterani chiamata Mission Flexible e ha poi lodato Robin Williams per esserle stato accanto nei momenti più bui:

È stato probabilmente uno dei primi a parlarmi con assoluta onestà della salute mentale. Mi parlava delle sue difficoltà e dei problemi che stava affrontando. È stata la prima volta che ho pensato: “Oh, non sono pazza, non devo più nascondermi, è soltanto una cosa con cui alcune persone devono fare i conti“.

