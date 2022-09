Pierce Brosnan ha ricordato il suo primo incontro con Robin Williams sul set di Mrs Doubtfire, la commedia campione d’incassi diretta da Chris Columbus arrivata nei cinema nel 1993.

In Mrs Doubtfire, è quasi superfluo ricordarlo, Robin Williams vestiva i doppi panni di Daniel Hillard e di Mrs. Euphegenia Doubtfire, la governante che viene assunta dalla sua ex moglie, interpretata da Sally Field, per badare ai tre figli. La donna intanto, dopo la separazione con Daniel, stava cominciando a frequentare l’affascinante Stuart Dunmeyer interpretato da Pierce Brosnan che, di lì a poco, avremmo anche ritrovato nei panni di James Bond in GoldenEye.

In un video in cui analizza i suoi ruoli più iconici, la star irlandese naturalizzata statunitense, ha parlato della prima volta che ha interagito sul set col leggendario comedian tragicamente scomparso l’11 agosto del 2014 raccontando anche di averlo “davvero incontrato” solo alla fine delle riprese:

Ero emozionatissimo al pensiero di lavorare con lui (Robin Williams, ndr.) e Sally Field. Ricordo ancora la prima volta che sono andato sul set a San Francisco. Vado nella roulotte del make-up, c’era Robin dentro. Aveva addosso una camicia hawaiiana, delle braccia pelosissime, dei pantaloni cargo e delle gambe pelosissime. Ma la testa era quella di Mrs Doubtfire. [Imitando Mrs Doubtfire] “Oh, ciao Pierce! Sei molto bello, dacci un bacio!” [poi abbassa la voce e imita Williams] “Hey amico ciao! È bello vederti, sono contento che sei passato!” [tornando sé stesso] “Ciao Robin, come va?” [ancora imitando Williams] “Tutto ok, sono qua da ore!”. Ogni giorno andavo a lavorare per quel film e lavoravo sempre… sì, insomma, lavoravo sempre con Mrs Doubtfire. Ho incontrato Robin solo alla fine delle riprese in pratica.

Come noto, Robin Williams cercava di restare per tutto il tempo nei panni di Mrs Doubtfire motivo per cui Pierce Brosnan ha dovuto attendere la fine della lavorazione per “conoscerlo davvero”.

Vi ricordiamo che il film è disponibile gratuitamente in streaming su Disney Plus.

