Mara Wilson, Lisa Jakub e Matthew Lawrence, gli interpreti dei tre figli di Daniel Hillard (Robin Williams) e Miranda Hillard (Sally Field) nel cult del 1993 diretto da Chris Columbus Mrs Doubtfire si sono incontrati di nuovo per una reunion avvenuta a 31 anni di distanza dall’arrivo della pellicola nelle sale.

Le foto, che trovate qua sotto, sono state diffuse su Instagram da Mara Wilson.

Tempo fa, il regista del film, Chris Columbus, raccontava che la sceneggiatura di un potenziale Mrs Doubtfire era stata effettivamente scritta e di averla fatta leggere a Robin Williams per la prima volta poco prima della sua morte, avvenuta nel 2014.

Robin ed io non abbiamo parlato di un seguito fino all’anno in cui è morto. Avevamo una sceneggiatura già scritta ed è stata l’ultima volta che ho visto Robin. Mi sono recato a casa sua e ne abbiamo discusso, lo script era davvero valido. L’unico commento di Robin è stato: “Devo stare tanto nel costume questa volta?“. È stato fisicamente impegnativo [girare il primo film]. Per lui penso sia stato come correre una maratona quotidianamente nelle giornate in cui indossava il costume di Mrs. Doubtfire. Era più vecchio [del personaggio], ovviamente. Ne abbiamo parlato e credo che sperasse che nella riscrittura avremmo ridotto la presenza in scena di Doubtfire. Ma poi Robin è morto e quindi non ci sarà mai un sequel del film.