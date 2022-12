Mrs Doubtfire, Sally Field ricorda il momento delle riprese in cui è uscita dal personaggio per le risate

Mrs Doubtfire, la commedia del 1993 di Chris Columbus interpretata da Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan, è uno dei film più amati dei primi anni novanta. Nella pellicola, Robin Williams interpretava la duplice parte di Daniel Hillard / Mrs. Euphegenia Doubtfire e Sally Field quelli di sua moglie, anzi della sua futura ex-moglie Miranda.

L’attrice ha potuto ricordare la sua esperienza con Mrs Doubtfire in un’intervista rilasciata a Yahoo in cui ha anche parlato del momento in cui, durante le riprese, è uscita dal personaggio per quanto le veniva da ridere. Stranamente, come spiega Sally Field, tutto è avvenuto non grazie a Robin Williams, che durante la lavorazione del lungometraggio restava praticamente sempre nel personaggio di Mrs Doubtfire, ma a Pierce Brosnan.

Il fatto di non riuscire a farmi uscire dal personaggio durante le nostre scene, lo faceva andare fuori di testa! Gli dicevo sempre “Sono una professionista Robin, continua pure. Se lo fai, ti prometto che non riderò”. E non l’ho mai fatto. Ma verso la fine, stavamo portando a termine le ultime sequenze che erano proprio la parte finale del film… Siamo stati per un lasso interminabile di tempo seduti a quel tavolo per la scena del ristorante. E a un certo punto, Pierce Brosnan emette questo rumore inappropriato in stile peto con il braccio. Sono completamente esplosa a ridere. È andata così. In pratica dovemmo smettere di girare quel giorno. E Robin mi disse “Chi poteva immaginarlo che avresti potuto ridere solo con l’umorismo da gabinetto!”. È stato Pierce a farmi ridere e andare fuori dal personaggio, non Robin!

Ecco, a seguire, la scena in questione:

Sally Field ricorda anche il tempo trascorso con Robin Williams fuori dal set di Mrs Doubtfire, tempo speso giocando insieme a lui a The Legend of Zelda sul NES:

Era una persona spettacolare, per me lui, come persona, era anche al di sopra del suo leggendario senso dell’umorismo. Abbiamo girato il film a San Francisco, io risiedevo non troppo lontano da lui. Ci vedevamo a casa mia per giocare insieme a Zelda. Era da poco uscito all’epoca, io ero una grandissima fan di quel gioco, cosa che sono ancora oggi. Giocavamo a Zelda e ci gridavamo l’un l’altra “Non fare quello, non puoi! Uccidilo, uccidilo!”. Sua figlia, che è del 1989, è stata chiamata Zelda proprio in onore del gioco.

FONTE: Yahoo