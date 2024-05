Il primo La mummia, cult con Brendan Fraser, arrivava al cinema nel maggio di 25 anni fa. Per celebrare l’anniversario, il regista Stephen Sommers ha concesso un’intervista a THR, dove ha raccontato alcuni aneddoti sulla pre-produzione e le riprese del film.

Il casting di La mummia

Parlando del casting, Sommers afferma che “non aveva nessun attore” in mente mentre scriveva la sceneggiatura, ma che solo Fraser è stato preso in considerazione per la parte del protagonista. Ecco le sue parole:

Il mio montatore Bobby [Ducsay] è il mio più grande critico, e ancora prima di finire la sceneggiatura, mi fa: “Questo è Brendan Fraser”. Probabilmente allora non avevo neppure visto George re della giungla [film d’avventura con Fraser uscito nelle sale l’anno precedente]. Sapevamo che l’eroe doveva essere un duro ma con un cuore. Recentemente ho letto un articolo in cui si diceva che avevamo proposto la parte a Tom Cruise e poi a Brad Pitt. In verità, l’abbiamo proposta solo a Brendan, a cui il film è piaciuto da subito. Lo studio aveva una lista di attrici come Ashley Judd e altre giovani attrici americane [per il ruolo di Evelyn]. Ho detto: “Sono tutte americane. Lei dovrebbe essere inglese”. Così Rachel [Weisz] si è rivelata quella giusta e siamo partiti.

Un drastico cambiamento ha invece interessato uno dei comprimari:

Quando ho scritto il personaggio di Ardeth Bay, stavo cercando di avere James Earl Jones o Roscoe Lee Browne. Era stato scritto come un uomo nero di 70 anni, ma io sono sempre pronto a cambiare. James e Roscoe ero impegnati in altri progetti, così mi hanno portato un ragazzo israeliano di 23 anni, Oded Fehr, che è stato fantastico.

L’intraprendenza di Fraser sul set

Sommers ricorda poi le difficoltà affrontate durante le riprese, avvenute nel Marocco e nel deserto del Sahara:

È stato piuttosto faticoso [affrontare il caldo], ma si trattava di un caldo secco. Venivamo sempre colpiti da tempeste di sabbia, ma non erano uragani o cose del genere. Gli assistenti alla regia andavano in giro a dare a tutti tappi per le orecchie e occhiali da protezione. Non si riusciva a vedere a quindici centimetri dalla nostra faccia, ma durava solo una decina di minuti.

Concentrandosi poi su una precisa scena, il regista ricorda quando Fraser svenne sul set:

Avevamo un’ottima squadra di stunt, ma Brendan è grande e grosso ed era più giovane all’epoca. Gli abbiamo dato una bella lezione. Tutti parlano della scena in cui viene impiccato. Di solito, quando qualcuno viene impiccato, è un manichino, ed è per questo che mettono dei sacchi in testa alle persone. Brendan era sempre entusiasta [di farlo in prima persona], e diceva: “Mettimi un cappio molto stretto”. Poi ha deciso di lasciare che le ginocchia si afflosciassero un po’. Ma si è dimenticato che quando si esercita una pressione così forte sulle arterie carotidee, si perde conoscenza. Tutti hanno controllato e lui era completamente privo di sensi. È andata bene e si è ripreso in 10 secondi. Ma si è svegliato dicendo: “Cos’è successo?“

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: THR

