In un’intervista con Syfy, Stephen Sommers, regista della versione de La Mummia con protagonista Brendan Fraser, ha rivelato i piani originali per il film. La pellicola è uscita nel 1999 ottenendo grande successo di pubblico, tanto da meritare due sequel; inizialmente però sarebbe dovuta essere ambientata a Los Angeles per legarsi direttamente al capostipite del franchise.

Ecco le parole di Sommers:

C’erano stati una mezza dozzina di scrittori e registi diversi sul film. In realtà, il tizio prima di me era John Sayles, che lo avrebbe scritto e diretto. La sua sceneggiatura era davvero buona, ma tutto si svolgeva a Los Angeles perché per nove anni hanno cercato di fare un remake de La Mummia con Boris Karloff. Il che è ridicolo. Adoro la versione di Boris Karloff, ma non mi interessava fare un remake di quel film.

Dissi: “Diavolo, mi serviranno 15 milioni di dollari solo per gli effetti visivi“. Quando ho detto allo studio la mia visione del film, mi hanno risposto: “Beh, sì, se vuoi fare un remake de La Mummia con Boris Karloff, un film horror a basso costo con un tizio avvolto in bende, non spenderai tutti quei soldi. Ma se vuoi fare qualcosa [di più grande, ti daremo più soldi]“.