In un’intervista con Variety, Adam Sandler e Jennifer Aniston hanno raccontato gli acciacchi subiti sul set di Murder Mystery 2 (GUARDA IL TRAILER), sequel della popolare commedia disponibile su Netflix dal 31 marzo. In particolare, l’attore ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento di sostituzione dell’anca poco tempo dopo la fine delle riprese:

La mia dannata anca, ho dovuto cambiarla alla fine del film. Avevo fatto così tanti film di seguito. Ho fatto Spaceman e sono rimasto sospeso in un’imbracatura per tutto il tempo. Continuavo a dire: “Sta succedendo qualcosa alla mia anca. Sono nei guai“. E poi, durante questo e l’altro film che ho fatto, ho pensato: “Sì, devo assolutamente fare una radiografia a quella cosa”, ed eravamo nei guai.

Sandler poi aggiunge:

A 56 anni tutto fa paura. Non sai mai da cosa diavolo puoi riprenderti. Sono pigro (sluggy). Il mio corpo fa male. Jennifer è in buona forma. Non pensavo di dovermi rimettere in forma prima del film, ma quando abbiamo girato mi sono detto: “Cavolo, avrei dovuto rimettermi in forma“.