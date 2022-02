Sono da poco iniziate le riprese del seguito targato Netflix di, commedia con protagonistiapprodato sulla piattaforma streaming il 14 giugno di tre anni fa.

Per l’occasione la Aniston ha diffuso sul suo profilo Instagram una foto e un video direttamente dal set del progetto.

Potete vedere il post dell’attrice qua sotto:

nizialmente James Vanderbilt era stato ingaggiato per tornare a bordo del sequel come sceneggiatore e regista, ma poi abbiamo assistito all’ingresso in scena di Jeremy Garelick (The Wedding Ringer – Un testimone in affitto), ingaggiato per dare una ripulita alla sceneggiatura e soprattutto dirigere il film al posto di Vanderbilt.

Proprio Vanderbilt ha parlato del progetto con Screenrant definendo il primo film una “lettera d’amore” a sua moglie e al loro rapporto di sedici anni e dicendosi molto contento per questa seconda avventura.

Cosa ne pensate? Che ne dite dei primi scatti dal set di Murder Mystery? Ditecelo nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!

FONTE: Jennifer Aniston/Instagram