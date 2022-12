My Hero Academia: Netflix produrrà il film in live-action!

Secondo quanto riportato da Variety sarà Netflix a produrre insieme alla Legendary Pictures il film in live-action tratto dal celebre manga My Hero Academia.

Il progetto verrò diretto da Shinsuke Sato, già autore della sceneggiatura di un altro adattamento live action da un manga/anime, ovvero Bleach. Non solo: ha diretto film tratti da altri manga come Princess Blade, Gantz, I am a Hero, Kingdom, Death Note: Light Up the New World e Inuyashiki. È anche autore della sceneggiatura e della regia di Alice in Borderland, serie trasmessa da Netflix e già rinnovata per una seconda stagione. Nel caso del film di My Hero Academia, sarà il suo primo progetto in lingua inglese.

Joby Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead) si occuperà invece della sceneggiatura. Mary Parent e Alex Garcia della Legendary Entertainment saranno i produttori.

Il manga originale, serializzato sul Weekly Shōnen Jump, è scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi. La Legendary si occuperà della produzione con Alex Garcia e Jay Ashenfelter in qualità di supervisori, mentre Ryosuke Yoritomi seguirà il tutto per conto della Shueisha, la casa editrice nipponica che pubblica il manga. Toho distribuirà il film in Giappone.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!