Esattamente un anno fa abbiamo scoperto che Netflix avrebbe prodotto insieme alla Legendary Pictures il film in live-action tratto dal celebre manga My Hero Academia.

Da allora non abbiamo avuto aggiornamenti, ma in una recente intervista con Collider, Joby Harold ha confermato che la stesura della sceneggiatura è ancora in corso:

Sì, assolutamente. Ci sto lavorando e adoro farlo. Non vedo l’ora di realizzarlo, è un progetto molto grosso. Posso dire che è un un adattamento live-action, ma è il massimo che posso dire. Si tratta di un bel colpo per la mia vita, mi sta piacendo tanto.

Il progetto verrò diretto da Shinsuke Sato, già autore della sceneggiatura di un altro adattamento live action da un manga/anime, ovvero Bleach, e di film tratti da altri manga come Princess Blade, Gantz, I am a Hero, Kingdom, Death Note: Light Up the New World e Inuyashiki. È anche autore della sceneggiatura e della regia di Alice in Borderland, serie trasmessa da Netflix.

