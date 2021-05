Grazie a US Weekly possiamo dare uno sguardo al set di, film con protagonisti(The Crown) ed(Dunkirk).

La storia è ambientata negli anni ’90 quando l’arrivo di Patrick nella casa di Marion e Tom scatena come un terremoto eventi di 40 anni prima, ovvero la passione tra Tom e Patrick in un’epoca in cui l’omosessualità era illegale.

Potete vedere gli scatti cliccando sulla foto qua sotto:

Il vincitore del premio Tony e Olivier Michael Grandage sta dirigendo la pellicola su una sceneggiatura firmata dal candidato al premio Oscar Ron Nyswaner.

Greg Berlanti, Sarah Schechter e Robbie Rogers figureranno com produttori assieme a Cora Palfrey e Philip Herd di Independent Film Company e MGC.

My Policeman è il secondo film per cui Styles ha firmato nel giro di poche settimane subito dopo il thriller New Line Don’t Worry Darling, con Florence Pugh, che è ora in fase di riprese. Prima di questi il cantante aveva solo partecipato a Dunkirk di Christopher Nolan ed era stato vicino a interpretare il principe nel film di La sirenetta.

