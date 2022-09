My Policeman: il regista rivela il momento in cui ha veramente realizzato quanto Harry Styles fosse popolare

Non solo in Don’t Worry Darling: quest’anno vedremo Harry Styles anche in My Policeman (guarda il trailer), adattamento del romanzo di Bethan Roberts dove la star interpreta un agente di polizia che, nell’Inghilterra degli anni ’50, si innamora di un curatore di un museo (David Dawson). In occasione della presentazione al Festival di Toronto, il regista del film, Michael Grandage, ha svelato che solo quando è stata annunciata la presenza di Styles nel cast ha realizzato quanto quest’ultimo fosse popolare. Ecco le sue parole, rilasciate al The Hollywood Reporter:

Quando la notizia è stata diffusa, le vendite del libro sono salite alle stelle. È stato un vero e proprio delirio. Questa povera, adorabile autrice che se ne stava tranquillamente per i fatti suoi, all’improvviso è diventata una scrittrice di best seller, letteralmente da un giorno all’altro. E ho pensato: “Oh mio Dio, questo è il potere di questo ragazzo“.

Grandage ha inoltre raccontato che, quando la sceneggiatura del film ha iniziato a circolare, è stato lo stesso team dell’attore a contattarlo, dicendogli che gli era piaciuta molto e che voleva discuterne ulteriormente. Poco dopo, nel suo ufficio nel West End di Londra, il regista ha incontrato una persona che non solo aveva letto a fondo la sceneggiatura e il romanzo, ma era in grado di parlare “in modo molto, molto eloquente” di ciò che avrebbe potuto apportare al suo personaggio. “È stato molto chiaro, e mi ha detto: ‘Ho fatto un film e ne sto facendo un altro, e so che mi piacerebbe che qualcosa del genere fosse il mio prossimo progetto cinematografico’“.

Del cast fanno parte anche Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache e Rupert Everett. Il film sarà disponibile su su Amazon Prime Video dal prossimo 4 novembre.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: THR