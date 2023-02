Mystery Men: Hank Azaria non pensa verrà mai realizzato un sequel

Nell’era dei cinecomic e di sequel/reboot di film cult del passato, c’è chi ha ipotizzato un seguito di Mystery Men, film supereroistico di stampo comico di fine anni ’90.

Hank Azaria (Piume di struzzo) era uno dei protagonisti del film e recentemente ha dato il suo punto di vista su un eventuale sequel del progetto.

In una recente intervista ComicBook.com ha chiesto ad Azaria se sarà possibile rivedere Blue Raja in azione in un ipotetico sequel del progetto.

Ecco la sua risposta:

Non credo. Ci abbiamo già provato, abbiamo fallito piuttosto miseramente, davvero. Abbiamo un seguito cult, le persone come te sembrano divertirsi. Ma il botteghino all’epoca non era d’accordo, quindi di solito Hollywood non offre un secondo morso alla stessa mela, vero?

Nel cast del film troviamo anche Ben Stiller, William H. Macy, Paul Reubens, Janeane Garofalo, Kel Mitchell, Greg Kinnear e Geoffrey Rush.

La sinossi del film del 1999:

Un trio di supereroi minori con superpoteri decisamente scarsi risiede a Champion City, dove il vero paladino della giustizia e difensore dei deboli si chiama Capitan Amazing. Quando però questi viene rapito dal suo acerrimo nemico Casanova Frankenstein, i tre aspiranti eroi dovranno rimboccarsi le maniche per salvare il mondo.

