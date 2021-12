In una recente intervista con The Daily Mail ha raccontato la sua esperienza con il #MeToo decidendo di condividere i dettagli di una molestia di cui è stata vittima.

L’attrice ha rivelato di esser stata molestata da un attore definito “una grossa star”. A quanto pare l’attore le avrebbe messo una mano sotto la gonna durante un provino:

La cosa che mi lasciò sotto shock fu vedere il direttore del casting e il regista che erano presenti e non dissero nulla perché si trattava – e si tratta ancora – di una grande star. Fu il mio solo unico incidente #MeToo, perciò mi sento fortunata visto che si tratta di un atteggiamento così diffuso.

Ha poi parlato del fatto che i tempi sono cambiati:

Sul set di un altro progetto c’è stato un altro incidente e nessuno ha esitato, la persona è stata prontamente allontana.

Di recente abbiamo visto Naomie Harris in No Time to Die nelle vesti di Moneypenny e anche in Venom – La furia di Carnage in quelli di Frances Barrison / Shriek. Prossimamente la vedremo nella serie The Man Who Fell to Earth.

