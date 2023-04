Dopo Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese prodotto dalla Apple che arriverà nei cinema a ottobre con la Paramount (ECCO TUTTI I DETTAGLI), il colosso di Cupertino ha reso noto che anche un’altra delle sue pellicole di maggior richiamo previste per il 2023, Napoleon di Ridley Scott, arriverà al cinema.

Deadline segnala che la mela morsicata ha stretto un accordo con la Sony per la distribuzione theatrical di Napoleon che, per la regia del già citato Ridley Scott vede Joaquin Phoenix nei panni del protagonista e Vaanessa Kirby in quelli di Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, meglio nota come Giuseppina di Beauharnais, moglie di Napoleone dal 1796 al 1809.

La pellicola sarà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 22 novembre, un piazzamento che, come quello di Killers of the Flower Moon a ottobre, consentirà al lungometraggio di essere in corsa nella stagione dei premi. Non è di certo un caso se per Napoleon Apple abbia raggiunto un accordo con Sony: Tom Rothman, attuale CEO dello studio, ha collaborato svariate volte con la casa di produzione del filmmaker, la Scott Free, quando questa aveva un accordo di prelazione con la fu 20Th Century Fox di cui Rothman era, al tempo, CEO.

Una volta esaurita la permanenza in sala, il kolossal arriverà in streaming esclusivo su Apple TV Plus con tempistiche non ancora definite.

Con Napoleon, Ridley Scott punta a ottenere la statuetta per la Miglior regia che, nonostante le tre nomination ricevute per Thelma & Louise, Il Gladiatore e Black Hawk Down, gli è sempre sfuggita.

Qua sotto potete trovare anche la prima foto ufficiale del film:

Il cast di Napoleon, in aggiunta a Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, comprende anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, John Hollingworth, Edouard Philipponnat e Alfredo Tavares. David Scarpa si è occupato della sceneggiatura.

FONTE: Deadline

