Napoleon Dynamite: Jon Heder pensa che un sequel sia possibile e che dovrebbe essere “cupo”

Ospite recentemente del Pittsburgh’s Steel City Con, Jon Heder ha parlato della possibilità di un sequel di Napoleon Dynamite. Nel film cult uscito nel 2004 l’attore interpreta l’omonimo protagonista, un adolescente goffo con una strana famiglia che aiuta un amico a diventare presidente del comitato studentesco.

Pur ammettendo che al momento non c’è “nessuna dichiarazione ufficiale” in merito, ha rivelato che “personalmente mi piacerebbe qualcosa in più su Napoleon”, condividendo il suo ottimismo in merito. Ecco le sue parole:

Non credo che il capitolo Napoleon sia chiuso per sempre. Onestamente penso che ci sarà qualcosa, che sia un sequel, o una serie televisiva, o un altro [show] animato [nel 2012, è andata in onda su Fox una serie animata in sei episodi basata sul film]. Avete visto la serie animata? [rivolgendosi al pubblico presente, ndr]. Non è niente male. È il vostro sequel, proprio qui. Abbiamo potuto avere di nuovo il cast originale, è stato fantastico. Il fatto che ci sia stata quella serie significa che c’è ancora molto da fare, e credo che si possa fare. Ora che le proprietà della Fox sono di proprietà della Disney, sappiamo cosa pensa la Disney riguardo all’incassare su tutto ciò che è stato realizzato. Quindi non si sa mai. Forse torneremo. Onestamente non credo che sia morto. Ci deve essere qualcosa.

Secondo l’attore, un potenziale seguito dovrebbe tenere conto dei quasi 20 anni trascorsi dal primo film, e raccontare i personaggi ormai adulti:

A mio parere, se ci fosse un sequel di Napoleon, dovrebbe essere in tempo reale. Non dovremmo fare: “È l’ultimo anno e un gruppo di quarantenni fa finta di essere ancora al liceo“. Se fosse per me – non so quanto mi ascolteranno, ma preparatevi- sarebbe qualcosa di cupo. Parte del fascino di Napoleon è l’innocenza della gioventù. Sono al liceo, non hanno alcuna responsabilità reale o eccessiva, è tutto un coming-of-age, un racconto di crescita. Napoleon oggi sarebbe così: è entrato nella forza lavoro, ha delle responsabilità, sta pagando forse uno o due assegni di mantenimento, di cui uno per quello dei figli.

Vi ricordiamo che nel dicembre 2020 si era tenuta una rimpatriata del cast del film, trovate il video in quest’articolo.

Cosa ne pensate delle parole di Jon Heder sul sequel Napoleon Dynamite? Lasciate un commento!

FONTE: CB