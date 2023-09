EW ha pubblicato una serie di nuove immagini dedicate a Napoleon, il dramma storico di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte e Vanessa Kirby in quelli di Giuseppina.

Il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista parlando di come ha gestito le scene d’azione della pellicola:

Ho avuto la consulenza di un esperto militare per le scene di battaglia causa-effetto. È stato tutto coordinato, le ho progettate – e so che fa ridere – un po’ come si pianifica una battaglia.