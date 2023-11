Napoleon, l’ultimo film di Ridley Scott, è da pochi giorni al cinema e da più parti piovono critiche sulla sua inaccuratezza storica.

Il regista si è difeso attaccando ironicamente i critici in un’intervista con Vulture:

Tutti hanno un’opinione su quello che è realmente accaduto e io chiedo sempre: “Eri lì?” Ci sono 10.000 libri su Napoleone e sono pieni di verità e congetture. Ma ho lasciato che i libri li leggesse quel povero bast***o che doveva scrivere la sceneggiatura.

Il povero bast***o in questione altri non è che David Scarpa, con cui Ridley Scott ha già lavorato in Tutti i soldi del mondo e nel sequel di Il gladiatore che deve ancora uscire.

