Napoleon, il biopic di Ridley Scott con Joaquin Pheonix e Vanessa Kirby, è disponibile da oggi per l’acquisto in Digital HD: contrariamente alle aspettative dunque, la multinazionale di Cupertino non ha portato la pellicola direttamente in streaming gratuito su Apple TV+ allo scadere della finestra di circa 45 giorni dall’arrivo in sala decidendo di sfruttare anche quella della vendita delle copie digitali che saranno acquistabili tanto nello store della Mela Morsicata che sugli altri. Solo fra qualche tempo – la data non è ancora stata comunicata – Napoleon verrà poi inserito nel catalogo di Apple TV+ (probabilmente anche in Director’s Cut).

Come potete vedere dallo screenshot qua sotto, Napoleon è in vendita a 16,99€ o a noleggio a 12,99€.

Dopo la foto, potete trovare il comunicato stampa integrale diffuso da Apple.

“Napoleone” è disponibile su premium video-on-demand e in formato elettronico dal 9 gennaio in collaborazione con Sony Pictures Home Entertainment

Il nuovo film Apple Original, diretto da Ridley Scott e distribuito in sala da Sony, è stato il più visto al mondo nel weekend di apertura e ha superato i 200 milioni di dollari di incasso al botteghino

Apple Original Films ha annunciato oggi che “Napoleone”, il dramma storico di Ridley Scott, sarà disponibile su premium video-on-demand e per l’acquisto digitale presso i principali rivenditori digitali, in collaborazione con Sony Pictures Home Entertainment, a partire da martedì 9 gennaio in oltre 100 Paesi, prima di essere trasmesso in streaming su Apple TV+.

Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, “Napoleone” vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell’imperatore e leader militare francese. Il film offre uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film cattura le famose battaglie, l’implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra.

Fin dal suo debutto nelle sale cinematografiche, “Napoleone” ha riscosso un ampio consenso da parte della critica ed è recentemente entrato nelle shortlist degli Oscar dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nelle categorie Best Makeup and Hairstyling, Best Sound and Best Visual Effects, nonché nelle long list degli EE British Academy of Film and Television Arts Awards nelle categorie Outstanding British Film, Cinematography, Costume Design, Make Up and Hair, Original Score, Production Design and Sound, ottenendo anche una nomination ai Critics Choice Award per i Migliori costumi.

Una produzione di Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, “Napoleone” è prodotto dallo stesso Scott, da Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi.

Tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Seguici su TikTok!

FONTE: Apple

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate