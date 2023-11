Napoleon, l’ultimo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix, arriverà in sala il 23 novembre.

Parlando con Deadline, il compositore della pellicola Martin Phipps ha raccontato come è stato realizzare la colonna sonora, svelando innanzitutto quanto sia stato difficile ottenere indicazioni dal regista:

È una persona molto intelligente e parla di tante cose, ma farlo parlare della musica è stato abbastanza difficile. Non ho avuto molte conversazioni con lui. Ma quando ne abbiamo parlato lui parlava piuttosto del personaggio e non della musica in sé. Non diceva “voglio questo pezzo, voglio archi o corni.”