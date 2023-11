Kevin J Walsh, che ha nel curriculum ben 12 film prodotti per Ridley Scott, è decisamente soddisfatto delle performance al box-office ottenute da Napoleon, la pellicola prodotta dalla Apple e portata nei cinema dalla Sony che approderà, dopo una finestra di 45 giorni, in streaming esclusivo su Apple TV+ (dove peraltro arriverà in versione Director’s Cut).

Dopo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Napoleon è la seconda prouzione Apple ad approdare in modo esteso e capillare nelle sale di tutto il mondo quest’autunno, con una strategia estremamente differente da quella che Netflix continua, ad esempio ad adottare per i suoi lungometraggi, sia quelli ad alto budget che quelli da “stagione dei premi” che beneficiano al massimo di una qualche forma di distribuzione limitata nelle sale.

E contrariamente alla pellicola di Scorsese, che si è arenata dopo un mese a circa 152 milioni di dollari (via BOM), nel corso del suo primo fine settimana Napoleon ne ha già incassati 80 (via BOM) anche con la complicità di una durata decisamente inferiore a quella di Killers of the Flower Moon (il budget dei due lungometraggi è però analogo, intorno ai 200 milioni di dollari).

Kevin J Walsh è convinto del fatto che il kolossal diretto dal papà di Alien e Blade Runner sia il perfetto esempio dell’unione del meglio dei due mondi, quello della distribuzione theatrical e quello dello streaming.

Un rapporto reciprocamente vantaggioso fra sala e streaming per Napoleon

Secondo Walsh, la pellicola di Ridley Scott dimostra che cinema e streaming possono coesistere e collaborare in modo proficuo anche grazie al modello di business di compagnie come Apple o Amazon che è profondamente differente da quello della già citata Netflix.

Apple e Amazon, rispetto a Netflix, hanno un modello di business diverso e penso che stiamo ottenendo il meglio di entrambi i mondi ora. Abbiamo uno studio incredibilmente solidale che finanzia questo film e ha permesso a Ridley di dipingere su questa enorme tela. Ma poi abbiamo la grande competenza nella distribuzione con il presidente e CEO di Sony Tom Rothman e il presidente di Sony Pictures Josh Greenstein. Abbiamo due studi, che sono i migliori nel loro campo, e stanno lavorando insieme. Quindi, per noi, tutte le navi navigano col vento a favore. Quando si vede un grande billboard pubblicitario per l’uscita cinematografica di Napoleon, ciò dovrebbe, nella migliore delle ipotesi, portare non solo entrate al botteghino, ma dovrebbe anche attirare persone su Apple TV+ dopo la finestra cinematografica di 45 giorni. Possiamo tutti avere la nostra fetta di dolce e mangiarla anche. È qualcosa che nessun altro a parte Ridley avrebbe potuto fare e sono stato felice di essere al suo fianco, contribuendo a tirare i fili per far si che accadesse.

Poi, circa le differenze su come un colosso come Apple faccia gli affari rispetto a un’entità importante, ma esponenzialmente più piccola, come Netflix aggiunge anche:

Ho un enorme rispetto per il team di Netflix. Conosco molto bene il presidente della produzione cinematografica di Netflix Scott Stuber. Ridley ed io abbiamo prodotto un film [Earthquake Bird] lì con il mio altro collega, Mike Pruss. Hanno un business formidabile. Hanno vinto su tutta la linea nel mercato dello streaming. Hanno così tanti spettatori, ma va anche detto che non hanno un altro business. Il business principale di Apple, come sapete, sono telefoni e computer. Il business principale di Amazon è vendere carta igienica e scarpe da tennis. Abbiamo realizzato film per tutti questi player e siamo fortunati ad averli tutti nel settore della produzione. Portano più film sul mercato e sostengono i registi in un modo che non scontato in questi giorni. Non so se avrei potuto realizzare Napoleon a questo prezzo se fosse stato finanziato da un altro studio, e non so se avrei avuto il pieno supporto creativo che il team di Apple ha dato a Ridley, a me e a tutti gli altri.

Il film è nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, dopo 45 giorni, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+.

Tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

