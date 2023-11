Napoleon di Ridley Scott si concentra molto sulla relazione tra l’imperatore interpretato da Joaquin Phoenix e Giuseppina, a cui presta il volto Vanessa Kirby.

L’attrice ha raccontato in un’intervista con Irish Independent come lei e Phoenix hanno lavorato insieme alle scene di sesso, volendo riflettere anche in quelle la “stranezza” della coppia.

Penso che volessimo fossero divertenti. Io e Joaquin lo dicevamo sin dall’inizio che quella era una relazione molto inusuale, strana e non convenzionale, quindi non volevamo fosse quella tipica dei film in costume o qualcosa che riflettesse il periodo storico, perché non era così, non sembrava così. Quindi anche nelle scene di sesso, ricordo, ogni volta le giravamo in modi diversi, e molte volte io e Joaquin ridevamo nelle pause.

Le scene di sesso rappresentate da Scott sono un’invenzione del regista e degli attori, ma sicuramente il rapporto tra Napoleone e la moglie era davvero inusuale.

